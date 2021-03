Līdz 5. aprīlim, kad Latvijas hokeja izlasei plānots pirmais treniņš, laika vēl daudz, un visticamāk, ka uz to nevarēs ierasties galvenais treneris Bobs Hārtlijs, bet, kamēr vēl Rīgas “Dinamo” ripa karsta, paraudzīsimies, kurus no dinamiešiem aicināt uz izlases nometni un kuriem ir reālas izredzes spēlēt pasaules čempionātā.

Kā jau tas vairākkārt rakstīts, Latvijas hokeja izlasei, tāpat kā Rīgas “Dinamo”, nav ģenerālmenedžera. Pirms Hārtlija pirmās ierašanās Rīgā prātoju, ka tas varētu būt viņa senais cīņubiedrs vēl no “Avalanche” laikiem Sandis Ozoliņš. Sandis pirms tam bija iepazīstinājis Bobu ar dažām Latvijas realitātēm, pirmajos treniņos 2017. gada pavasarī pirms došanās uz Ķelni vērojot tos un izrādot interesi par iespējamo kopdarbošanos ar Hārtliju, bet... sevi šajā darbā labprāt redzēja Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs Koziols un varbūt Latvijas izlase tiešām nav tā komanda, kurai obligāti vajag atbrīvoto jeb štata ĢM. Ja turpat vienmēr blakus ir Koziols no federācijas. Lai nu kas, bet šādi darbi viņam ne tikai iet pie sirds, bet arī padodas vēl no tiem laikiem, kad Viesturs bija Latvijas Universitātes studentu arodbiedrības vadonis.