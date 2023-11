Raiņa 10 olu diēta, taupīgais kaķumīlis Upīts un Jaunsudrabiņa bērnības gardumi

Leģendārie latviešu rakstnieki un dzejnieki, kurus pazīstam tikai kā granītā cirstus pieminekļus vai tēlus no melnbaltām fotogrāfijām, savulaik, gluži kā mēs, ir dzīvojuši savu cilvēcisko dzīvi: ēduši, dzēruši un alkuši pēc mīlestības. Izrādās, jau tajos senajos laikos, kad attālinātais darbs vēl nebija realitāte, Rainim no rītiem paticis strādāt, neizkāpjot no gultas, Jānim Jaunsudrabiņam kopš bērnības varen garšojusi siļķīte ar vārītiem kartupeļiem, bet Andrejs Upīts bijis īstens kaķumīlis.