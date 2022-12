Vai Vatikāns tiešām no sabiedrības slēpj laika mašīnu?

Leģenda par hronovizoru jeb laika mašīnu vēsta, ka to uzbūvēja itāļu zinātnieks un priesteris tēvs Pelegrīno Erneti (1925–1994), lai cilvēkiem dotu iespēju ielūkoties nākotnē un pagātnē. Lai arī nav dokumentu, kas liecinātu par šādas ierīces eksistenci, daudzi uzskata, ka to no sabiedrības acīm slēpj Vatikāns.