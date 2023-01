Fotostāsts ⟩ #FreeTheNipple kustība un tās karstasinīgās atbalstītājas

“Free the Nipple” ir kampaņveidīga kultūras kustība, kuras mērķis ir mainīt likumdošanu par labu dzimumu līdztiesībai. "Atbrīvojiet krūšu galus" - ar šādu saukli sievietes cīnās par to, lai varētu atkailināt krūtis visās vietās, kurās tas ir atļauts vīriešiem un zēniem. "Free the Nipple" cīnās arī pret sociālo mediju cenzūru. Šī kampaņa vairo izpratni par dzimumu līdztiesību un apkaro sieviešu seksuālo objektivizāciju.