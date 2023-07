Aļaskas rēgu pilsēta, kurā visi dzīvo zem viena jumta

Gleznainā Prinča Viljama šauruma rietumos, kalnu un ledāju ieskāvumā atrodama Vitjēra (Whittier), viena no elpu aizraujošākajām Aļaskas pilsētiņām, kuru par savām majām sauc vairāki simti iedzīvotāji. Mūsdienās tā kļuvusi par vienu no ievērojamākajiem dabas tūrisma centriem Aļaskā, taču tās slepenā pagātne ir pilna noslēpumu un pilsētas īpašā uzbūve atšķir to no visām citām apdzīvotajām vietām pasaulē.