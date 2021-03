Vai AAE var palīdzēt atrisināt konfliktu Jemenā?

• Miers Jemenā nav iespējams, kamēr AAE un citi iesaistītie ārējie spēki neatkāpsies no vēlmes izmantot situāciju noderīgu resursu iegūšanai.

Apvienotie Arābu Emirāti Jemenas pilsoņu karā iesaistījās 2015. gadā kā daļa no Saūda Arābijas vadītās koalīcijas. Trīs gadu laikā valsts bruņotie spēki, militārie resursi un arī algotņi bija ļoti aktīvi iesaistīti koalīcijas militārajās operācijās. 2018. gadā koalīcijas veiktās operācijas Hodeidas pilsētā izpelnījās plašu starptautisku nosodījumu, jo to ietvaros dzīvību zaudēja liels skaits civiliedzīvotāju un simtiem tūkstoši iedzīvotāju nonāca bada apstākļos. Taču huti spēja noturēt savas pozīcijas un valdību atbalstošā koalīcija varēja sajust zaudējuma garšu. 2019. gada vasarā AAE nāca klajā ar paziņojumu, ka izvedīs savus spēkus no Jemenas, oficiāli pamatojoties ar pievēršanos diplomātiskajai pieejai. Taču šīs darbības norādīja arī uz