Kāda Ieva Vaine savā facebook profilā to komentēja šādi te:

“Zin, ar ko man šis laiks asociējas? – Ar 2. Pasaules Kara sākumu, to, ko stāsta cilvēki, kas izgāja holokastu. No sākuma viņiem tika palūgts uzšūt dzeltenu zvaigzni un bija tiesības brīvi pārvietoties. Kārtībai. Jo tāds likums. Tad viņiem palūdza pārvākties uz noteiktu pilsētas daļu, joprojām saglabājot iespēju brīvi pārvietoties. Tad daļa no pilsētas vides tapa slēgta, tad viņus sadzina barakās, tad - aizveda uz nometnēm. Nu, un jūs zināt, ar ko tas beidzās. Ja kas, tur arī bija daudzi, kuri teica 'nevar būt' un “trust science”. Un, jā, kā tad bez zinātnes - tas režīms sadarbojās ar tā laika vadošajām tehnoloģiju kompānijām, konkrēti IBM.”