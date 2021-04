"Clubhouse" pirms brīža vēl bija "karstākais" jaunums mobilo lietotņu pasaulē, taču tagad straujā izaugsme ir aprāvusies. Neskatoties uz to, konkurenti gatavojas ar lielu pompu atklāt savus "Clubhouse" klonus. Digitālā mārketinga aģentūras "New Black" vadītājs (un viens no aktīvākajiem "klabhausiešiem" Latvijā) Artūrs Mednis norāda, ka runas par "Clubhouse" galu ir pāragras.