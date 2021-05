Karijs savas bērnības dienas pavadīja Ziemeļkarolīnas štatā. Lai arī patiesībā viņš nenāk no turienes, dzīve bija piespiedusi apmesties dažādās pilsētās, kur basketbolu spēlēja viņa tēvs. Dels Karijs lielāko daļu savas karjeras pavadīja Šarlotas “Hornets” sastāvā. Visi Kariju mūsdienās zina kā izcilu snaiperi, kurš ar augstu precizitāti uzbrūk no tālmetiena līnijas. Tāds bija arī viņa tēvs. Dels 90. gados bija viens no labākajiem snaiperiem NBA laukumos. Jaunais Karijs bieži apmeklēja tēva spēles, kur vēroja vienu no tā laika precīzākajiem metējiem.