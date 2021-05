Ceturtdien, 7. maijā norisinājās NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (STRATCOM) ikgadējā konference «StratCom Dialogue». Šogad tās ietvaros notika diskusija «Deterrence of the 21st century: New Challenges vs. Old Thinking», kurā uzmanība tika pievērsta arī jautājumam par iespējām atturēt Rietumiem nedraudzīgas valstis no agresīvas rīcības. Portāls TVNET piedāvā ieskatu diskusijas galvenajos domu graudos.