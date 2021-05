Cilvēce robotizētas ierīces pazīst un izmanto jau vismaz vairākus gadsimtus. Vai tiešām no mašīnām būtu jābaidās?

Otrais – inteliģentās mašīnas liks nopietni pārdomāt, vai vispār cilvēkam vajag tik daudz strādāt. Varbūt problēma nemaz nav tehnoloģijās, bet sabiedrības iekārtojumā plašākā mērogā. Proti, kāpēc pastāv uzskats, ka cilvēks savu eksistenci var attaisnot tikai ar strādāšanu? Tas vedina uz jautājumu, kā organizēt šo robotu izmantošanu tā, lai sabiedrība no tā iegūtu, nevis zaudētu.

Viens no risinājumiem paredz, ka roboti pieder privātpersonām un ar savu darbu pelna naudu saimniekam. Tas cilvēkam dod iespēju vairāk laika veltīt attiecībām, bērnu audzināšanai un jaunu iemaņu apguvei, vienlaikus nopelnot naudu. Otrs ceļš būtu kolektīvais īpašuma veids, kurā visai sabiedrībai kaut kādā mērā pieder naudu pelnoši un ekonomiku uzturoši roboti. No to gūtajiem līdzekļiem labumu gūtu visa sabiedrība.