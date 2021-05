TVNET aicināja savulaik izcilo basketbolistu uz sarunu par trenera darbu sieviešu basketbolā, kā arī par to, kā bija pārcelties deviņdesmito gadu sākumā uz dzīvi no bijušās Padomju Savienības uz ASV.

"Kultūršoks man nebija, jo daudz ko jau biju pieredzējis. Tomēr šodien to varētu salīdzināt tā, ka pārcelies no Līvāniem uz dzīvi Disnejlendā. Neko negribu sliktu teikt par Līvāniem, bet idejiski tā bija pārcelšanās no provinciālas vietas uz pavisam citu pasauli."