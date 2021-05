Kad pēc “KPV LV” frakcijas balsojuma par partiju dezertējušā ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga atsaukšanu no amata, četri partijas deputāti paziņoja par aiziešanu no frakcijas, biju ļoti pārsteigts. Galvenokārt pārsteidza nevis pats frakcijas pamešanas fakts, bet gan tas, ka “KPV LV” vēl bija atlicis tik daudz deputātu.

Brīdī, kad no sākotnēji Saeimā ievēlētajiem 16 partijas deputātiem frakcijā atlikuši vien pieci, īpaši amizanti izklausījās labklājības ministres Ramonas Petravičas paziņojums, ka “KPV LV” jau drīzumā varētu kļūt par vienu no lielākajām frakcijām Saeimā. Proti – politiskais vraks gatavojas atdzimt gluži kā fēnikss no pelniem.