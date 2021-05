Izdzirdot burtu salikumu BMW, daudziem zīmola faniem gar gara acīm pazib nepiepildītais sapnis par personīgo bavārieti, kas ideālā gadījumā lepni valkātu M emblēmas. Vienalga, vai tādēļ, ka auto ticis būvēts BMW M nodaļā vai apgādāts ar M pakotni, kas automobilim nepiešķir maģiskas spējas, taču dod tā saimniekam vismaz leģitīmu iespēju pamatoti lepoties, ka šis nav vis kāds parastais masveida produkts, kādi mētājas uz katra stūra, bet gan M modelis ar atbilstošu apzīmējumu - trim slīpām svītriņām dažādās krāsās un M burtu aiz tām. Kāpēc svītriņas ir zilā, violetā un sarkanā krāsā un kāpēc tās ir trīs, par to šajā stāstā.

M, kā jau var nojaust un daudzi noteikti to arī zina, ir līdz pirmajam burtam saīsināts vārds “motorsport”. Motoru sportam BMW vēsturē vienmēr bijusi svarīga loma, un to uzskatāmi pierāda sporta veidu dažādība, ko gadu gaitā pārstāvējis uzņēmums ar galveno mītni četru cilindru ēkā Minhenē. Viens no pirmajiem vērā ņemamajiem uzņēmuma panākumiem pasaules autosportā bija uzvara līdz 900 kilometriem saīsinātajās Mille Miglia sacensībās 1940.gada 28.aprīlī ar 328 Touring Coupe.