Gaza jau ilgi ir viena no tām ģeopolitiskajām problēmām, par ko visi labprāt vienkārši nedomātu. Izraēla noteikti vēlētos palestīniešu anklāvu izstumt gan no savas teritorijas, gan no kolektīvās apziņas. Līdzīgi jūtas arī Ēģipte, neskatoties uz to, ka vārdos dažkārt pauž pretējo. Kad vien atsākas runas par mieru reģionā, Gaza gandrīz vienmēr paliek otrajā plānā.