Tā, piemēram, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika svētku nepieciešamību komentēja šādi: “Mēs tik tiešām varam atteikties no viena koncerta un otra koncerta, bet mēs nevaram atlikt dzīvi. Nemateriālais kultūras mantojums ir daļa no dzīves. (..)

Ja mēs savā laikā, domājot par barikādēm, būtu izcēluši visus iespējamos apdraudējumus, un to, kādā veidā tas varētu notikties, cilvēki nekad uz tām barikādēm nebūtu aizgājuši. (..) Un vēl es uzsvēršu: varbūt, ka "svētki", tas vārds rada tādu kā priekšnesuma sajūtu. Šis šoreiz nav priekšnesums, tā ir daļa no mūsu dzīves, tā ir daļa no mūsu identitātes, mūsu nemateriālā kultūras mantojuma.”