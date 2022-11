Psihoterapeits Gatis Līdums par pāru attiecībām: kā zināt, ka zirgs ir beigts?

No vienas puses, uz to var skatīties tā – cik jēgpilni ir pātagot beigtu zirgu un cerēt, ka tas vēl piecelsies un skries. Droši vien tas ir muļķīgi. No otras puses – kā zināt, ka zirgs ir beigts? Tajā brīdī tas paliek subjektīvi. Līdzās nav bijis veterinārārsts, kas pataustījis kaklu un apstiprinājis, - jā, šis zirgs ir beigts. Pāru lieta ir ārkārtīgi smalka matērija. Ir tik ļoti daudz dažādu perifēru blakusesošu procesu un lietu, kas ietekmē. Sistēma, kas ļoti pilna dažādiem saskaitāmajiem. Pāris “nenobeidzas” vienkārši tāpat. Bijuši pat vairāki simti lietu, kuras, kopā sanākot vienā fāzē, iesvārstoties līdzīgās amplitūdās, izraisīja to, ka zirgs nomira. Bet varbūt varēja nenomirt? Jūs vienmēr maksājat vairāk par zālēm, lai ārstētu akūtu saslimšanu, nekā par veselīgu uzturu, ko lietojat ilgstoši. Ja nomira – netika pietiekami investēts. Grāmatā mēģinu ieteikt, ka nav tā, ka pāris vienkārši “nomira”. Tā nenotiek. Ja tas notika, jau sen kaut kas ir ticis darīts nepareizi vai neizdarīts pareizi, un rezultātā vairs negribam būt kopā viens ar otru.