Izcilais franču vēsturnieks Fernāns Brodēls mums māca vēsturē meklēt "garos viļņus" (longue durée), kuri līdz tam izpelnījušies maz uzmanības. Pēdējo 30 gadu laikā viens no šādiem viļņiem ir pieaugošā ekonomiskā plaisa starp Centrālās un Austrumeiropas valstīm, kuras pievienojās Eiropas Savienībai (ES), un tām, kas to neizdarīja. Vienas pakāpeniski panāk pārējās ES dalībvalstis un tām ir gandrīz divreiz augstāki izaugsmes rādītāji nekā to austrumu kaimiņiem, savukārt otras iestrēgušas visu aizmirstajā teritorijā starp ES un Krieviju.