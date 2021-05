Baltkrievijas prezidents Lukašenko kārtējo reizi ir uzskatāmi parādījis, cik tālu viņš ir gatavs iet, lai apklusinātu savus oponentus. 23.maijā viņš nosūtīja iznīcinātāju “MiG-29” Baltkrievijas gaisa telpā pārtvert komerciālā avioreisa lidmašīnu , kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu. Šīs operācijas mērķis bija aizturēt opozīcijas medija “Nexta” dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kurš atradās minētajā lidmašīnā.

Kāpēc lai režīms, kas jau šobrīd ir pakļauts Eiropas Savienības (ES) un ASV sankcijām, nolaupītu lidmašīnu, kas bija ceļā no vienas ES valsts uz citu – tas nav grūti saprotams. “Nexta” ir Lukašenko galvenais “valsts ienaidnieks”. Tas ir kas vairāk par ziņu vietni ar miljoniem sekotāju dažādos sociālajos tīklos (it īpaši “Telegram”) - kopš pagājušā gada prezidenta vēlēšanām, kuru rezultātus viltoja Lukašenko, “Nexta” ir kļuvis par vienu no galvenajiem neatkarīgās informācijas kanāliem valstī.