Kura restorāna terasē nobaudāmas izsmalcinātākās austeres? Kurā kafejnīcā - gardākie Cēzara salāti ar garnelēm? Kurā krodziņā var mieloties ar tortes izmēra burgeru? Kurā lokālā veldzēties ar Rīgā labāko Aperol Spritz? Un no kuras terases paveras galvu reibinoši panorāmas skati uz Vecrīgas jumtiem?

Pagājušājā nedēļā iepazinām pirmās 13 restorānu, kafejnīcu un bāru terases, kas jau gaida apmeklētājus, bet šodien atklāsim vēl 14 Rīgas pērles un to īpašos piedāvājumus sezonas ēdienkartēs.

"Buržuja" ēdienkartes īpašais trumpis nemainīgi ir austeres. “Šosezon mums ir deviņas dažādas austeres no Francijas un Īrijas,” norāda Burba. Restorāna saimnieki, iedvesmojoties no ceļojumiem, ēdienkartē pa laikam ievieš dažādus jauninājumus. Pēdējais pienesums ir no Spānijas saulainā krasta – svilināta tunča salāti ar marinētu fenheli un avokado.