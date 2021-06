Nesen izlasīju rakstu, kas mani nokaitināja. Tur bija aprakstītas vietas, kur Latvija ir pieminēta "Netflix" seriālos. Nē, tā nevajag Latvijai būt pieminētai! Latvijai ir jāveido "Netflix" līmeņa kino. Mums ir daudz talantīgu cilvēku un nav jābaidās no tā, ka mēs paši kādreiz filmēsim "Netflix".

Tu zini, esmu ļoti paškritiska. Lai es par savu darbu pateiktu, ka tas ir teicami vai, nedod Dievs, izcili, to no mans nesagaidīsi. Vienkārši es spēju uz situācijām raudzīties objektīvi. To pašu “Bezvēsts pazudušo” sakarā – tomēr esmu studējusi kino maģistrantūrā un šis nav mans pirmais projekts. Uzskatu, ka izvēlēto aktieru un scenārija ziņā šis seriāls noteikti ir Latvijas topa trijniekā.