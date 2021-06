Harijam dzīves laikā ir bijušas tikai trīs nopietnas draudzenes, no kurām vienu viņš ir apprecējies un šobrīd sācis pilnīgi jaunu dzīvi, pārceļoties no Lielbritānijas uz ASV. Taču kā vienam no Lielbritānijas iekārojamākajiem vīriešiem viņam tika sekots visur, un nepamanītas nepalika arī izklaides naktsklubos ar dažnedažādākajām meitenēm...