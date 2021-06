1961. gada 14. jūnijā kādu Londonas Dienvidaustrumu slimnīcas dzemdību zāli piepildīja smalki spiedzieni - pasaulē nāca viens no 80. gadu popmūzikas lielākajiem hameleoniem, seksa simbols un seksuālo minoritāšu ikona - dziedātājs Bojs Džordžs (īstajā vārdā Džordžs Alans O'Dauds).

Bojs Džordžs dzimis vienkāršā īru izcelsmes ģimenē, viņš bija otrais no pieciem bērniem celtnieka Džerija O'Dauda ģimenē. Tēvs dzimis Anglijā, bet māte Dina Dublinā. Pirmos muzikālos iespaidus viņš guvis no sava vecākā pusbrāļa Ričarda, kuram bijusi laba muzikālā gaume. "Brālis Ričards blakus istabā klausījās glemroku ("The Faces, Devidu Boviju), tēvs - vecās džeza plates (Betijas Smita u.c.)," atceras Džordžs.