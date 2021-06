Abu aģentūru pārstāvji norāda, ka viens no traucējošajiem faktoriem, kas attur cilvēkus no ceļošanas, ir neskaidrība ar dažādajiem ceļošanas ierobežojumiem. Noteikumi katrai valstij ir savi un tie mainās ļoti strauji, līdz ar to, tiem izsekot līdzi var būt ļoti grūti. "Mēs ceļojumu aģentūrās ļoti cītīgi sekojam visām noteikumu izmaiņām, lai varētu par to laikus pabrīdināt klientus," pauž "Ceļojumu bodes" pārstāvis. Viņa ieskatā, drošāk šajā laikā būtu sava ceļojuma plānošanu uzticēt tūropeartoram, jo pats ceļotājs var palaist, kādas ieceļošanas noteikumu izmaiņas, kas varētu sabojāt atpūtas braucienu.