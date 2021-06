Amerikāņiem ir atkal izdevies "izsaukt ļaunumu". "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" ("Ļaunuma izsaukšana 3") - tā saucas filma (kulta šausmu filmas "Ļaunuma izsaukšana" turpinājums), kas šonedēļ iekarojusi Ziemeļamerikas kinoteātru topa 1. vietu, ziņo "collider.com".