Pandēmijas laikā arī īstās pašmāju slavenības sākušas aktīvāk izmantot sociālos tīklus, tāpēc arvien labāk sāk izgaismoties, kurš no viņiem tiešām ir intelektuāli apdāvināts, bet kurš ir, teiksim tā – ar ne pārāk intelektuāla cilvēka stilu. Apzināti izvairījos no vārda “stulbenis” lietošanas, lai nevienam nebūtu pamata apvainoties.

It kā gribētos no bijušā policista sagaidīt nedaudz vairāk patriotisma un mazāk līšanas pakaļā Baltkrievijas diktatoram un saviem krievu čomiem. Bet no otras puses – mēs nevaram pārāk daudz prasīt no cilvēka, kurš pelna naudu, iznīcinot smadzenes, ļaujot tās daudzīt pret galvaskausa sienām.