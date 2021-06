"Lil Baby" (īstajā vārdā Dominique Armani Jones) un "Lil Durk" (Durk Derrick Banks) albums "The Voice of the Heroes" ("Varoņu balsis"), kas izdots 4. jūnijā, nedēļas griezumā pārdots 150 000 vienību, liecina mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas Nielsen SoundScan dati.