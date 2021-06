Moreno piedzima vienā no Meksikas lielākajām pilsētām Tihuanā, kura robežojas ar Kalifornijas štatu. Viņa vecāki iztiku pelnīja ar pinatu ražošanu. "Mani vecāki vienmēr ir bijuši ļoti pieticīgi un ar ļoti atbildīgi attiekušies pret savu darbu. Visi apkaimes bērni no maniem vecākiem vēlējās saņemt pinatas," stāstīja cīkstonis vienā no UFC intervijām. Moreno bērnībā mocījās ar liekā svara problēmām, un 12 gadu vecumā viņu māte pieteica cīņas sporta klubā, lai dēls nomestu lieko svaru. Sākumā zēns profesionāli nemaz nevēlējās aizrauties ar cīņu sportu, bet gribēja kļūt par advokātu. "Draugiem teicu, ka palīdzēšu izkļūt no nepatikšanām, ja kļūšu par advokātu," sacīja Moreno. Tomēr beigās izvēle par labu krita cīņas sportam.