Viena no manām senākajām Jāņu atmiņu gleznām ir Skultes aizaugušās pļavas, kurās izpļauta vien šaura taciņa līdz lielajai ugunskura vietai. Visapkārt migla, sisina sienāži, ugunskurs sprakšķ, bet mamma un tētis ved mani ekspedīcijā prom no svinētājiem, iekšā pļavā, lai parādītu brīnumu - naktsvijoļu audzi, kas manā prātā arvien vēl laistās rasas dimantos tik spoži kā paši jāņtārpiņi vai modīgais atmiņu kadru aizmiglojums tā laika televīzijā.

Vēlāk šo ainu savās domās uzbūru, kad pirms aizmigšanas klausījos Annas Sakses "Pasakas par ziediem". Varbūt man lasīja priekšā arī citas, bet atceros es vienīgi par naktsvijoli, turklāt tik vizuāli spilgti, it kā tā būtu bijusi filma. Toreiz manā apziņas pasaulē nebija nekā saldsērīgāka par literāro varoni Jāni, kas, kādā senā Jāņu naktī mežā pazaudējis līgavu Zani, ik gadu to meklē vientulīgā naktsvijoļu smaržā, kas "reibina vairāk par skūpstiem". Satricinošais pasakas fināls atklāj, ka Zane pati, bēgot no laulības ar Meža garu, pārvērtusies naktsvijoles ziedā drošā pārliecībā, ka Jānis viņu meklēs un atgūs, to noplūcot. Jānis neplūc, viņš tikai vēro no malas, bet kad gan kas labs noticis ar malā stāvētājiem? Jāņos tā nevajag darīt, un tā lai šoreiz ir šīs pasakas morāle.