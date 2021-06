Tas, kas šobrīd maina pasauli, ir ne tik daudz norobežošanās no ārpasaules, kā iznākšana ārā, gluži kā anekdotēs par to, ka pirms vakcinācijas nezinājām, cik daudz dīvainu cilvēku mums apkārt. Negaidīti kāds labi pazīstams vai tuvs cilvēks ir izrādījies radikālis, kas iestājas pret vakcīnām un ierobežojumiem.

Aiz tā slēpjas bailes, nevēlēšanās sevī neko mainīt. Ja vesels indivīds atsakās vakcinēties, visbiežāk iemesls ir nespējā uzticēties autoritātei un uzņemties atbildību par to, ko viņš dara. Ja tu saki, ka negribi vakcinēties, un, to sakot, uzņemies visu atbildību, kas no tā izriet, - tātad, tu apdraudi sevi un, iespējams, citus, kas nav vakcinēti, apzinies, ka tev būs liegti daudzi pasākumi, būs apgrūtināta ceļošana un lidošana, visu cieņu, tu apzinies riskus un nemēģini man pierādīt, kāpēc nevajag vakcinēties. Un tāpat, ja vakcinējies, tu zini, kāpēc to dari, apzinies, ka pēc vakcīnas var būt blakusparādības, un nemēģini neko pierādīt. Tehniski mēs šai lietai varam pieiet kā pieauguši cilvēki. Ja viens ir vakcinējies, otrs nav, mēs varam pieņemt viens otra viedokli un vienoties pavadīt laiku kopā parkā, nevis mājās. Bet es redzu, ka šāda saruna nenotiek, un tas šķeļ sabiedrību. Patiesībā jau iepriekš saruna nenotika, tikai par citām tēmām - kā kurš precas, ir vai nav bērni, kādai reliģijai kurš pieder, kurā valstī dzīvo un par kuru partiju balso vēlēšanās.