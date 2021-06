Katrā darbā, īpaši valsts pārvaldē, ir jāpārvar tendence meklēt “ko mēs nevaram izdarīt”. Ir svarīgi atrast to, ko jaunieši sauc par “vaibu” [no angļu val. vibe - sajūtas] jeb noskaņojumu, ka par spīti apziņai, ka būs grūti, mēs zinām, ka atradīsim veidus, kā izdarīt nepieciešamās lietas. Tā ir viena lieta, ko mēs, valsts pārvalde, varētu mācīties no privātā sektora. Otra lieta ir tā, ka mūsu valstī ir tik daudz naudas, cik ir, bet vajadzību ir daudz vairāk, un ir nepieciešams izvērtēt, kuru no šīm daudzajām vajadzībām atrisināt pirmo. Es teiktu, ka tieši prioritāšu izvērtēšana politikā ir viens no smagākajiem jautājumiem.