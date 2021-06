Nejauši tiekamies neparastā laikā, kad tavā grupā notiek pārmaiņas, – par aiziešanu no "Tautumeitām" paziņojusi Lauma Bērza, tāpēc nevaru nepajautāt, kā tas ietekmē palicējas. Vai, ansambli radot, par to domāji kā savu mūža grupu, savu "Prāta vētru" - nemaināmu veselumu, kurā neviens no jauna nevar ienākt, vai arī tieši pretēji, varbūt vēlējies radīt no sevis neatkarīgu organismu, kas dzīvo pats savu dzīvi un pat pārmantojas, no kura oriģinālās tautu meitas var izaugt, dodot vietu jaunajai paaudzei?