Ja būtu jānosauc pasaulē populārākā viesnīcu ķēde, es noteikti teiktu Hilton un vēl ilgi pirms tas ienāca Latvijā. Nezinu, vai jāpateicas Bondam vai Parisai, bet, tiklīdz atklājās, ka vīra noslēpumainā Ziemassvētku dāvana "Es zinu, ko tu darīsi 30.janvārī" ir nakts Hiltonā, uzreiz sajutos kā bagātais Ričijs un roka pati stiepās pēc mirdzošākajiem auskariem. Man ļoti patika ideja par Hiltonu, jo ilgus gadus sekoju līdzi skandalozajai būvniecībai blakus Melngalvju namam, gribēju redzēt un izpētīt savām acīm. Apskatot mājaslapā visas iespējas un ieraugot atvērtā telpā plašu vannu un, galvenais, milzu gultu, kam pretī stikla siena uz Rīgu, sev atzinām, ka vairs nav citu iespēju - jāpiemaksā un jāņem luksusa numurs ar skatu uz pilsētu. Visu mēnesi pārliecināta gatavojos šoreiz nu tiešām pavadīt dienu tikai zem segas ar mazu iziešanu līdz vannai, jo kāda gan jēga kustēties, ja skaistākā ainava redzama tieši no gultas. Lobijā dega LED kamīns, recepcijā asprātīgs un laipns puisis, aizpildīta brokastu karte - biju gatava baltajai segai. Skats nenoliedzami fantastisks - Melngalvju nama jumts, Rātes zvanu tornis, Doms. Bet galīgi ne no gultas. Lielais logs mūsu numuriņā atradās neveiklajā priekštelpā, kur gan laikam peizāžai par godu bija izvietots arī ļoti ciets dīvāns un papildus televizors - sak, lai būtu kāda motivācija ilgāk pakavēties vizuāli vērtīgākajā no telpām. No tās ar dīvainu, mazliet klaustrofobisku gaiteni (īpaši savāds plānojums pilnīgi no jauna, speciāli šim mērķim projektētā ēkā) bija nodalīta diezgan liela, tukša un ne sevišķi mājīga guļamistaba, ar salīdzinoši daudz mazāku logu galvgaļa sānā un skatu tieši pretī uz gaiteņa logu. Parasti neesam pārāk komunikabli bez lielas vajadzības, bet šai viesnīcā nepieredzēti daudz izmantojām numura telefonu. Vispirms lai apjautātos, kur tad mūsu gulta ar skatu uz pilsētu. Ak, aizņemta, nu neko. Līdz atvērām vannas istabas durvis un acis apstulba pie dušas. Vēl viens zvans - nē, nav iespējams samainīt uz citu, kam būtu vanna, luksusa klasē. Tiu-di-diu. Lieki piebilst, ka, izvēloties šo numuru klasi, netika piedāvāts neviens foto no šāda numura, kas negrasījās nodrošināt ne pamošanos aci pret aci ar Pēterbaznīcu, ne ilgu mērcēšanos vannas putās. Mierinot sevi muļķīgos jokos, aizspēlējāmies līdz sazvērestības teorijai, ka tā skaistā numura, uz kura bildēm visi uzķeras, varbūt nemaz nav. Teoriju ļoti spēcināja apstāklis, ka skaistās bildes, labi ieskatoties, bija tikai datorgrafika.