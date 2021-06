Esam nonākuši līdz uzskatu koridoru (the opinion corridor vai Gesinnungskorridor) ērai. Vairs nedzīvojam vienā telpā, bet sadalāmies pa uzskatu koridoriem. Ar to saprotot šauru saziņas telpu, kurā iespējam pārvietoties tikai vienā virzienā un katrs pretimnācējs ir traucējošs. To viegli vizualizēt. Vai šādi koridori ir ilgi lietojami? Vai tie ir eksistējuši arī agrāk, tikai pandēmijas un internets mums to parādīja uzkrītošā veidolā? Jā, iespējams, ka tā ir bijis jau ilgi, bet tendence pamanīta nesen.