Pirms četriem gadiem Nacionālajai hokeja līgai (NHL) piebiedrojās 31. komanda no kazino pilsētas Lasvegasas. Nākamajā sezonā būs vēl viena jauna vienība - Sietlas "Kraken". Vegasas "Golden Knights" pirmajā sezonā aizvadīja gandrīz perfektu pelnrušķītes stāstu, sasniedzot līgas finālu. Vai 32. līgas komanda arī sagādās pārsteigumu? Ieskatīsimies kā tapa vadošās hokeja līgas projekts Sietlas pilsētā, un pazīlēsim "kafijas biezumos" iespējamo sastāvu, kas nākamsezon pārstāvēs mītiskā jūras briesmoņa komandu.

2020. gada jūlijā komanda tika pie nosaukuma – "Kraken". Organizācija izvēlējās no vairāk nekā 1200 idejām, kā dēvēt hokeja klubu Sietlā. Kluba vadība tikās ar faniem, lai diskutētu par potenciālo nosaukumu. Vietējos laikrakstos un citos medijos pat bija iespējams ieteikt un balsot par iespējamo nosaukumu. "Mēs bieži veicām pārbaudes, lai noteiktu, kāds faniem ir iecienītākais nosaukums," uzsvēra viens no vienības pārstāvjiem. Preses kuluāros mēļo, ka nosaukums "Kraken" esot aizgūts no filmas "Karību jūras pirāti".