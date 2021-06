81 cilvēks. Tieši tik no Latvijas pieteikušies Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) astronautu atlasei. Uz astronautu vakancēm konkurence ir “mežonīga” - prognozējami, ka uz trim līdz piecām vietām no visas Eiropas būs pieteikušies vairāki desmiti tūkstošu cilvēku. Toties tiem, kas izturēs vairākas atlases divu gadu garumā, būs reāla iespēja lidot uz Mēnesi NASA “Artemis” programmā. TVNET sarunājas ar Latvijas Kosmosa industrijas asociācijas prezidentu Paulu Irbinu – vienu no astronautu kandidātiem.