Digitāli kolekcionējamo priekšmetu tirgus, kur virtuāli objekti tiek pārdoti kā “neaizstājami marķieri” jeb NFT (non-fungible token), šogad ir eksplodējis, it īpaši, kad martā Lielbritānijas izsoļu nama “Christie’s” rīkotajā tiešsaistes izsolē tika pārdots mākslinieka Maika Vinkelmana jeb Beeple mākslas darbs “Everydays: the First 5000 Days” par 69,3 miljoniem ASV dolāru. Tāpat martā arī Twitter izveidotājs Džeks Dorsijs pārdeva savu pirmo tvītu kā NFT par gandrīz trīs miljoniem ASV dolāru.