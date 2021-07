Šimfas ieskatā šāds diskurss, ka cilvēki varētu būt tiesīgi noteikt savu dzimti, destabilizē to tradicionālo lomu sadalījumu, pēc kura vadās tik daudzi sabiedrības locekļi. “Tā ir sabiedrības struktūra, kas ir veidojusies ļoti ilgā laikā posmā un pretendē uz to, ka tā varētu būt “pareiza”, ” atklāj filozofe. Šimfa arī norāda, ka sabiedrībā, kurā ir noteikts lomu sadalījums un raksturojums, indivīds, kas rīkojas pretrunā ar to, apstrīd nevis citu cilvēku izvēli, bet gan sabiedrības iekārtu kopumā. “Izvēlēties savu identitāti un veidot to pretrunā ar kaut kādiem dabiskiem vai dievišķiem, vai citiem objektīviem likumiem, kuru sabiedrības vairākums uzskata par pareizu un normālu, nozīmē apdraudēt šī sabiedrības vairākuma pasauli, nevis tikai viņu konkrēto dzīves modeli,” izsakās Šimfa.