Viens no visskaļāk apspriestajiem jaunumiem pasaules autobūvē 2020.gadā bija vertikāli novietotās, proporcionāli milzīgās radiatora režģa nieres, ko BMW ieviesa divos no saviem sportiskākajiem modeļiem - M3 un M4. Jaunievedums tika uzņemts dažādi, jo ar radiatora restēm, kas vizuāli savieno bampera apakšējo malu ar motora pārsegu, automašīnas ievērojami atšķiras no priekšgājējiem. Tai pašā laikā gan jāsaka, ka šāds risinājums nav vis simtprocentīga inovācija, bet gan drīzāk atgriešanās pie senām dizaineru idejām modernā interpretācijā.