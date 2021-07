"Šo klubu var uzskatīt par vienu no visu laiku labākajiem," tik atzinīgi pēc Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Tampabejas "Lightning" uzvaras Stenlija kausā izteicās "The Athletic" apskatnieks Džo Smits. Tikko "zibeņi" tika kronēti par pasaules hokeja karaļiem. Vai patiešām uz ledus vērojām vienu no visu laiku labākajām hokeja vienībām?