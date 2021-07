Situācija Lietuvā vēl joprojām ir saspringta. Līdz 13. jūlijam valstī aizturēti jau 1738 bēgļi, un to skaits turpina palielināties ik dienas. Pagaidām visi bēgļi tiek izvietoti vairākās nometnēs Baltkrievijas pierobežā, taču jau šobrīd top milzīga bēgļu nometne, kuras atrašanās vietu Lietuvas varasiestādes vēl neatklāj, bet kurā varētu satilpt vairāk nekā 1000 patvēruma meklētāju. Lai savām acīm redzētu, kā migrantiem klājas un saprastu, kā tie no savām māju valstīm nokļuvuši Baltkrievijā un pēc tam - Lietuvā, TVNET devās apskatīt trīs no šobrīd lielākajām nometnēm.

Vēl joprojām pastāv liela neskaidrība par to, kā tieši bēgļi no dažādiem pasaules nostūriem nokļuvuši Baltkrievijā. Arī pašu bēgļu versijas atšķiras. Vairums apgalvo, ka Baltkrievijā ieradušies labākas dzīves meklējumos, tomēr realitāte izrādījusies ne tik rožaina, kā par to stāstījuši aģenti. Tāpat jāpiemin, ka Vīdeņu ciema nometnē sastaptie migranti ir gatavi iesaistīties sarunā ar mums apmaiņā pret piena paku. Tāda ir viņu cena par sarunu. Policists, kas apsargā nometni, norāda, ka to drīkstam darīt, tāpēc dodamies uz veikalu pēc piena.