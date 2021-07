Džulī Pauela ir jauna rakstniece, kura ir laimīgi precējusies, bet strādā ne tuvu savu sapņu darbā. Sev par prieku viņa nolemj gatavot un rakstīt blogu. Gatavot ko? Visas receptes, kas iekļautas Džūlijas recepšu grāmatā - kopā 524, un apņemas to izdarīt gada laikā, daloties ar rezultātu un pārdomām savā blogā.

Bet... stāsts šoreiz nav par filmu, kuru gan iesaku noskatīties, bet par Veru - entuziastisku kūku cepēju tepat Latvijā, kura nesen ir izdzīvojusi filmai līdzīgu scenāriju. Par Veru un viņas piedzīvojumu mazliet vēlāk. Ja Vera mūsu stāstā ir Džulī, tad kurš ir Džūlija? Tādas vienas Džūlijas īsti nav, jo 101 kūka tapa no Signes Meirānes un Rimi grāmatas "100 kūkas un 1 svecīte", kas tika izdota par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai. Tajā apkopota 101 kūkas recepte, kuras autori ir no visas Latvijas. Ja nosaukumā 100 kūkas, kur radās vēl viena? Tā bija īpašais pārsteigums no Vairas Vīķes-Freibergas.