Kuanona panākumi nav nekas neparasts. Ideja no amerikāņu konservatīvo ļaužu kristīgajām draudzēm ir atnākusi arī pie mums, un mēs to adaptējam sev. Pat Nacionālās bibliotēkas ēkas aprisēs Rīgā daži saskata masonu idejas un atzīstas, ka neesot precīzas informācijas par to vai Birkerts ir vai nav bijis masons. Esot dzīvojis pilsētā, kurā atrodas ASV masonu lielākais templis un tāpēc varbūt sludinājis masonu idejas zem „gaismas nešanas lozungiem“. Ja gribas atrast, tad atrod pat saulei „gruzi acī“. Tā sakot – bīstieties, „viņi“ ir tepat līdzās! Lai arī versijas nedaudz atšķiras, arī mūsu sociālajos medijos pamanāmas tās pašas bažas par to, ka jaunie laiki ir sarežģīta lieta un neviens nezina, ar ko viss šis pandēmijas ārprāts beigsies. „Vainīgie“ mainās, lietas būtība paliek tā pati – bailes no nākotnes un sava satraukuma iemeslu deleģēšana slepeno brālību grēka darbiem. Jo sliktajiem ir jābūt. Citādi nav kam uzgrūst vainu.