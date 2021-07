Nu jau vairāk nekā gadu vairums pasaules valstu piedalās milzīgā darba tirgus eksperimentā, ko izraisīja koronavīrusa pandēmija. Pirms Covid-19 ASV no mājām regulāri strādāja tikai 3,6% nodarbināto. Taču pandēmijas kulminācijā no 34% līdz 62% ASV strādājošo bija spiesti strādāt no savām virtuvēm, dzīvojamajām istabām un mājās iekārtotajiem kabinetiem. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu vidū no mājām strādāja ap 40% darbinieku.