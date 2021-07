Anete Ušča: Es diezgan ilgi strādāju radošajā nozarē – filmu industrijā un aizvien vairāk sāku domāt, kā finansējums tiek sadalīts konkrētajā industrijā. Tad iestājos organizācijā “Urban Institut”, kas ir arī viens no grāmatas izdevējiem, un sāku plānot kultūras pasākumus apkaimēs, un arvien vairāk sapratu, ka kultūra ir instruments, ar kuru var pievērst cilvēku uzmanību vietējai kopienai, kā kaut ko tajās uzlabot un kā tas viss strādā. Ar laiku sapratu, ka par šo tiek domāts arī Eiropas politikas līmenī un ka tā politika šajos gados transformējas un kultūra kā instruments tiek izmantota plašākā līmenī, lai veicinātu cilvēku piesaisti savai apkārtējai videi. Ir visas šīs sarežģītās lokālās problēmas – cilvēki neiet balsot, neiesaistās, brauc projām, un tad kultūra ir instruments, kā to visu var mēģināt salabot. Vienlaikus pat Eiropas līmenī nav izpratnes, kā tieši tas strādā un ko ar to var izdarīt. Arī Latvijā tas, kas tiek saprasts ar kultūru, nav līdz galam skaidrs. Kā arī grāmata kaut kādā mērā iet kopā arī ar to, ka es iestājos doktorantūrā studēt kultūrpolitiku Politikas un sociālās zinātnes fakultātē Eiropas Universitātes institūtā – tas iet kopā ar manu pētījumu, mēģināt saprast, kas tad notiek Baltijas valstīs. No vienas puses, tiek veidota šī politika, kur diezgan daudz uzmanība tiek pievērsta tradicionālām kultūrām, amatiermākslām, nacionālo vērtību stiprināšanai. Bet mēs, skatoties uz šiem piemēriem, mēģinām saprast, kas tad īstenībā notiek – kur cilvēki iesaistās, kas ir kultūras aktivitātes, kas tiešām veicina kopienas saliedētību un uzlabo kaut kādas vietas Baltijas valstīs – vai tās ir galvaspilsētas, vai mazāki ciemi. Tādējādi mēs mēģinājām atlasīt piemērus, kas parādītu to daudzveidību, cik kultūra un izpausmes formas var būt dažādas. Ir gan Engures Burāšanas skola, gan Kandavas peldbaseins kā pulcēšanās vieta kopienai, gan tādas tradicionālākas mākslas aktivitātes kā “Homo Novus” festivāls vai “Free Riga” radošie kvartāli, kas ir tāda plašāka reference un saprotamāka izpratne par kultūru. Mēs ar Liānu abas esam mācījušās antropoloģiju, un arī tur šīs debates ap kultūru un jautājums, vai kultūra ir tikai šīs mākslas formas vai arī ikdienas dzīve un darbības, ir aktuāls – tā arī ir viena no lietām, kam pievēršam uzmanību.