Raudāt gribas. Tā par Rīgas domes ieceri pārcelt bezpajumtnieku patversmi un atskurbšanas telpu no Centrāltirgus uz Iļģuciemu, saka Dzirciema un Iļģuciema apkaimju biedrības valdes locekle, Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore Agrita Kiopa. Ja neizdosies atrunāt pašvaldību, iedzīvotāji sola vākt parakstus pret patversmes būvniecību platformā “ManaBalss.lv”. Lai gan tikai Rīgā vien ir teju pusotrs tūkstotis bezpajumtnieku un to skaitam ir tendence pieaugt, bezpajumtniecības problēma valsts līmenī ilgstoši nav risināta, atstājot to pašvaldību ziņā.