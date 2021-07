Podofīlija jeb pēdu fetišs esot viens no izplatītākajiem kinkiem. To apliecina 2007. gada IJIR aptauja “Dažādu fetišu relatīvā izplatība”, kas tika veikta interneta fetiša grupu dalībnieku vidū. No aptuveni 5000 respondentiem 47% atzina, ka viņu kaprīzes guļamistabā ir saistītas ar pēdām.