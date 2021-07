Lai nepārslogotu organismu, tāpēc ka starti paredzēti vakarpusē. Laiku nemainījām arī Latvijā. Protams, sanāk pamosties septiņos vai astoņos no rīta, taču jācenšas pagulēt vēl vismaz līdz divpadsmitiem vai vieniem. Tad jau tālāk ir brokastis un treniņš. No vienas puses tas ir jokaini. Tomēr piekrītu trenerim, tāpēc ka tādā veidā visa diena nav izčakarēta. Ja no rīta pamosties un paēd brokastis, runājot par pašu starta dienu, tad pa dienu ir jāskatās, kāds ir svars, un jāsaprot - esi uz robežas vai arī drīkst kaut ko apēst. Tad atkal ir jāgaida līdz svēršanai. Tas arī var izdarīt spiedienu. Ko darīsi - gulēsi gultā un skatīsies griestos? Mēģināsi pagulēt, bet tāpat neiemigsi, jo ir domas galvā. Tāpēc labāk gulēt līdz vieniem, tad diena ir mierīgāka. Dienas sākumā, kad ap vieniem esam pamodušies, nododam siekalu paraugu Covid-19 testam. Mūsu delegācija paraugu laikam liek uzglabāties ledusskapī, jo dienas otrais nodošanas laiks ir pulksten 17:30, bet pirmais ir 8:30, kad vēl no rīta guļam.