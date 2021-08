Vasaras tveicē grūti saskatīt pandēmijas plosīšanos vai uzplaiksnījumus. Taču nelāgas ziņas no ārzemēm pienāk. Izskatās, ka eiropiešu iecienītākie atpūtas maršruti no jauna liesmo Covid-19 liesmās, kas nezinātājam nav pat pamanāmas. Tagad beidzot ir atļauts braukt uz ārzemēm, un šis atvieglojums nevis uzlabo situāciju, bet daudzviet to pasliktina.