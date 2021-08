“Lai izveidotu identitāti un nostiprinātu pārākumu, jums nepieciešams definēt sabiedrību - viens no veidiem kā to izdarīt, ir definēt to, kas jūs neesat. Bēgļi un LGBT+ kopienas viegli kļūst par grēkāžiem un izceļ jūsu patriarhālās vērtības,” uzsver Tukē, piebilstot, ka nācijas ideja ļoti bieži tiek saistīta ar ideju par tradicionālu ģimeni un “pareizām” dzimumu lomām.